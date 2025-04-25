У Брянську ліквідували провідного інженера, що модернізував російські РЕБи (фото, відео)

Автівка вибухнула, коли в ній був не тільки Ритіков

В Росії у Брянську вибухнуло авто провідного російського конструктора, який модернізував засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Йдеться про Євгена Ритікова.

Про це повідомляє РБК-Україна, спираючись на джерела в Силах оборони. Зазначається, що автівка вибухнула у ніч на 18 квітня.

Вибух пролунав невдовзі після того, як у машину сів сам Ритіков з колегою. Ймовірно, другою загиблою особою був заступник керівника КБ або ж його помічник.

Євген Ритіков

Євген Ритіков

Євген Ритіков

Зауважимо, що Євген Ритіков — керівник конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу, ключовий розробник та інноватор в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії РФ.

За словами джерел, Ритіков був відповідальним за модернізацію російського комплексу РЕБ "Красуха". Вона призначена для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

Нагадаємо, що 25 квітня під Москвою, в Балашисі, невідомі підірвали авто, яке належало генералу Генштабу Росії. Йдеться про 59-річного Ярослава Москалика. Вибух прогримів близько 10:40, коли військовий приходив повз припаркований біля будинку "Фольксваген Гольфа". В Росії вже офіційно підтвердили його загибель, зазначивши, що порушено кримінальну справу за фактом вбивства генерал-лейтенанта.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у лікарні помер пропагандист російського військового каналу "Зірка" Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів HIMARS.