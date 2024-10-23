"А за пам’ятником — мавзолей?": моторошний бюст Сталіну на тлі туалету в Росії вразив мережу (фото)

Парад шалених пам’ятників у РФ триває

Поки в Україні зносять пам’ятники радянської доби, в Росії встановлюють меморіали диктаторам. У Ставропольському краї у станиці Галюгаєвській встановили пам’ятник Йосипу Сталіну.

Фото опублікував місцевий канал. Повідомляється, що пам’ятник поставили "силами працівників культури".

Чи має до цього відношення місцева влада – не уточнюється, проте пам’ятник вийшов моторошним – обличчя диктатора виглядає так, ніби у нього опік. Надає атмосфери й навколишня обстановка — бюст Сталіна встановлений на горі каміння, прикрашеного надбитими радянськими п’ятикутними зірками. Прекрасне і тло — позаду "вождя" обдертий вуличний туалет, який, однак, також намагалися прикрасити.

У коментарях у мережі іронізують, що пам’ятник начебто зроблений із матеріалу, який взяли з туалету за ним. Також із сарказмом пишуть, що позаду бюста — "мавзолей".

"Матеріал із нужника брали, який на задньому плані?", "Сталін би розстріляв автора", "Що за опік третього ступеня на обличчі?", "У Сталіна сифіліс схоже", "А за пам’ятником — мавзолей начебто?", "Я вважаю, що пам’ятник потрібен. Але він має бути де-небудь за полярним колом, колючим дротом, надгробками, черепами метрів 500 навколо така смуга перешкод. Буде гідно", — пишуть коментатори.

Для довідки: Йосип Віссаріонович Сталін військовий та політичний діяч СРСР. Перебуваючи на постах генерального секретаря Комуністичної партії Радянського Союзу (1922-1953) та глави уряду (1941-1953), встановив у СРСР тоталітарну систему і став фактично одноосібним диктатором. Він влаштував масові репресії у 1931—1950 роках. Загалом у 1921-1953 роках (роки правління Сталіна) в СРСР, за підрахунками державного російського історика РАН В. Земскова, було засуджено 23,77 млн ​​осіб, з них до найвищого ступеня покарання — 6,43 мільйона осіб, на заслання — 3,765 мільйонів.

Як розповідав "Телеграф", у Росії не вперше відбуваються абсурдні речі з пам’ятниками. Наприклад, пам’ятник червоноармійцям став "жертвою" реставраторів, а пам’ятник російському лижнику викликав шквал жартів у мережі.