Кринж и ужас. В России во время фестиваля слепили десятки уродливых снеговиков (видео)

Какая страна, такие и снеговики

Россияне не перестают удивлять своими "произведениями искусства", — на этот раз поводом для обсуждения стали снеговики, которых создали во время проведения 25-й фестиваля "снежных скульптур" в Новосибирске. В местном парке "Арена" появились десятки снеговиков, которые выглядели не просто странно, но реально пугающе.

Видео с фестиваля появилось в соцсети и вызвало волну обсуждений. В комменатриях люди начали писать о "восстании снеговиков", "криповиках" и "ужастиках".

Известно, что в Новосибирске несколько дней подряд проходил фестиваль "снежных скульптур". На территории местного парка были сооружены десятки различных снеговиков, которых пытались всячески "украсить" — на них надевали элементы одежды и аксессуары, а также раскрашивали фигуры во все цвета радуги.

Однако погода подпортила задумку организаторов и снеговики начали активно подтаивать. Это и превратило их в страшных монстров из фильма ужасов.

В комментариях люди начали активно обсуждать снеговиков и массово писать о том, что "это полный кринж", "ужас" и "настоящий зомби-снего-апокалипсис".

Сам же фестиваль прозвали "фестивалем ужасов" и сравнили атмосферу на нем с настоящей "преисподней":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что памятник российскому лыжнику вызвал шквал шуток в сети. Данный "лыжник" имеет такие странные пропорции лица и тела, что его уже сравнили с нашумевшей нововоронежской "Аленкой". Более того, новую скульптуру прозвали "мужем Аленки".