Огонь виден из любой точки города: в Энгельсе значительно ухудшилась ситуация после удара ВСУ (видео)

Генштаб ВСУ подтвердил, что это украинские военные поразили российскую нефтебазу в Энгельсе

По состоянию на вечер 8 января на нефтебазе в российском городе Энгельс продолжается пожар, возникший в результате ночной атаки дронов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы с ссылкой на местных жителей. Astra пишет, что нефтебаза начала гореть еще сильнее, там вспыхнул еще один резервуар. В социальных сетях также жалуются на сильный запах гари.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за пожара в Энгельсе. Он сообщил, что во время ее ликвидации погибли два чрезвычайных случая, один специалист госпитализирован.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные поразили российскую нефтебазу в Энгельсе, но результаты боевой работы еще уточняют.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", — отметили там.

С чем связан удар

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что удар сил обороны по нефтебазе в Энгельсе связан с попыткой сорвать удар российской стратегической авиации по территории Украины. Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"В открытом доступе есть информация, что на один стратегический бомбардировщик Ту-95МС нужно залить более 77 тонн топлива. То есть один бомбардировщик может использовать топливо где-то, как один танковый батальон за одну атаку. Это не грубое преувеличение", — пояснил Киричевский.

Эксперт отметил, что уничтожение авиабазы в Энгельсе действительно может сорвать планы россиян, поскольку бомбардировщики нуждаются в большом количестве топлива.

"По информации, которую распространяют российские мониторинговые каналы, на авиабазе в Энгельсе должно быть несколько бомбардировщиков Ту-95МС, сосредоточенных для ракетной атаки по территории Украины. К сожалению, подтвердить или опровергнуть эту информацию по спутниковым снимкам нельзя. Удар по нефтебазе в Энгельсе не о символичности, а о наших неоправданных негативных ожиданиях. До 31 декабря было немало разговоров, что россияне ударят по Украине на Новый год. Получилось наоборот. Украина ударила по российской стратегической авиации. Я склонен считать, что удар по нефтебазе в Энгельсе связан с попыткой сорвать удар российской стратегической авиации по территории Украины", — добавил он.

Чем важна база

Энгельс-2 — это основная база российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые армия РФ применяет для обстрелов Украины. -95МС соответственно.

Авиабаза Энгельс-2 играет критически важную роль в войне России против Украины. С начала полномасштабного вторжения экипажи авиабазы участвуют в войне. База используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101 по гражданским и инфраструктурным объектам.

"Энгельс" является одной из самых крупных и технически оснащенных российских авиабаз. Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Что известно об атаке дронов в Энгельсе

В ночь на среду, 8 января, произошла серия взрывов в районе города Энгельс Саратовской области России.

В это время в регионе была объявлена опасность из-за атаки беспилотниками.

После взрывов вспыхнул масштабный пожар. Есть попадание обломков в промышленный объект в Энгельсе, он поврежден.

По словам местных жителей, раздалось около 20 взрывов. После них вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.

Поражена нефтебаза Комбинат "Кристалл" Росрезерва. Ее используют для хранения авиационного топлива для авиабазы Энгельс-2.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 5 января в ряде областей России работали силы и средства противовоздушной обороны. Их атаковали неизвестные беспилотные летательные аппараты.