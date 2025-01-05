Вибухи у п’яти регіонах та пожежі: що відомо про масовану атаку по Росії (фото, відео)

Внаслідок атаки є пошкодження будівель та машин

У ніч на 5 січня у низці областей Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що загалом було нібито ліквідовано понад 60 безпілотників. Там зазначили, що під атакою були п’ять областей.

"37 БпЛА знищено над територією Ростовської області, 20 — над територією Брянської області, два — над територією Воронезької області, один — над територією Білгородської області та один — над територією Орловської області", — йдеться у повідомленні.

Атака по Білгородській області

Губернатор цього регіону В’ячеслав Гладков написав у Telegram, що дронові удари були на Грайворон та села Гора-Поділ та Нижнє Березове-Друге.

В результаті є пошкодження будівель та займання авто у Грайвороні, і в селах Гора-Поділ та Нижнє Березове-Друге. Гладков заявляє, що ніхто не постраждав.

Атака по Ростовській області

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявляє, що дронова атака була "масованою".

"Цієї ночі в Ростовській області відбито масовану повітряну атаку ворога. Починаючи з півночі силами та засобами ППО знищено 37 БПЛА, зокрема — в Таганрозі, Міллерівському, Тарасівському та Білокалитвинському районах", — йдеться у повідомленні.

За його словами, через "падіння уламків" є пошкодження цивільних об’єктів у Таганрозі та Неклінівському районі, і ніхто не постраждав.

Місцеві жителі говорять про численні вибухи, заявляючи, що щонайменше 13 безпілотників нібито було збито. Однак вони підтверджують, що є попадання аеродромом Міллерово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що при атаці по Ростовській області в ніч на 5 січня особливу увагу БПЛА приділили районам Таганрога, звідки російські окупанти люблять пускати по Україні балістичні ракети, Тарасівки та аеродрому Міллерова, де базується російська авіація.