Буданов святкує День народження? У Криму пролунали вибухи

Окупанти в паніці погрожують "Орєшніком"

У суботу, 4 січня, у День народження очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Крим потрапив під комбіновану атаку. Було запущено ракети з повітря та наземних установок, ймовірно, Storm Shadow та Нептун.

Про це пишуть місцеві монітори. Зазначається, що окупанти вже перекрили Кримський міст та ввімкнули сирени на півострові.

"Комбінована атака з повітря та землі — загроза по Штормам та ПКР "Нептун"", — йдеться у повідомленні.

UPD: о13:08 у Криму оголосили відбій повітряної тривоги.

Монітори стверджують, що пуск ракет нібито відбувся з Одеської області. Окрім ракет на півострів також запустили БПЛА, які протиповітряна оборона окупантів намагається збити.

"На півночі Криму збито шість Storm Shadow", – повідомляють моніторингові канали.

Водночас окупанти пишуть, що нібито частина української авіації поки, що знаходиться в повітряному просторі і летить у невідомому напрямку.

Зауважимо, що Генштаб України та інші офіційні підрозділи не підтверджували атаку на тимчасово окупований півострів. Проте окупанти вже панікують і закликають "скинути Орешнік".

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Севастополі прогриміли потужні вибухи. Тоді росіяни заявили про атаку морських дронів та БПЛА.