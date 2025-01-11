В России загорелся нефтезавод: он расположен более, чем в 1000 км от Украины (видео)

Завод один из самых новых в России

В России продолжается сезон произвольных возгораний на объектах нефтяной промышленности. На этот раз что-то случилось с заводом "Танеко" в Нижнекамске (Татарстан).

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что накануне в регионе прозвучала воздушная тревога.

Согласно словам очевидцев, на заводе произошел пожар, однако обошлось без пострадавших. С территории завода проводят эвакуацию персонала.

При этом в Татарстане тем временем объявлена тревога в связи с опасностью атаки беспилотников, о чем местных жителей уведомило МЧС. Людей попросили сидеть дома и не подходить к окнам. В аэропорту Нижнекамска также ввели план "Ковер".

Как известно, завод "Танеко" находится в Нижнекамске, откуда до границы Украины около 1000 километров. Однако если мерить до границы областей, которые не находятся в оккупации, то получается более 1100 километров.

Завод является одним из самых современных в России, работает он с 2005 года и способен перерабатывать около 16 миллионов тонн нефти в год.

Факт атаки дронов подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, этот завод отыгрывает важную роль в обеспечении топливом российской армии и уже подвергался обстрелам весной 2024 года.

Как сообщалось ранее, ранним утром в пятницу, 10 января в Ленинградской области вспыхнул масштабный пожар в промзоне города Гатчина, расположенном в 42 километрах от города Санкт-Петербург. Перед этим местные жители слышали взрывы.