Брехала про любов до України: що каже про війну Олена Ваєнга, яка отримала високе звання від Путіна

Співачка виступала у Криму після його окупації Росією

Популярна у Росії співачка Олена Ваєнга, як і зірка "Інтернів" Любов Пермякова, підтримує криваву війну та дії Путіна. Раніше виконавиця виконувала українські пісні, але після початку повномасштабного вторгнення її позиція кардинально змінилася.

Замість слів підтримки українцям вона відкрито висловила свою симпатію до російської влади та особисто Володимира Путіна, чим викликала обурення навіть серед своїх шанувальників. А тепер вона ще й отримала звання заслуженої артистки РФ. "Телеграф" вирішив пригадати, що каже про війну Олена Ваєнга і з’ясувати, де вона зараз.

Що відомо про Олену Ваєнгу

Олена Хрульова (справжнє прізвище путіністки), яка родом і Мурманська, ще із дитинства захоплювалася музикою. Вона навчалася гри на фортепіано у музичній школі. Її кар’єра розпочалася наприкінці 90-х. Тоді вона була авторкою пісень.

Артистка стала відомою завдяки виконанню російського шансону і романсів. Її популярність стрімко зросла в 2000-х роках після випуску хітів "Курю", "Аэропорт", "Абсент" та "Тайга". Вона неодноразово отримувала нагороди, зокрема премію "Шансон року", і збирала повні зали в Росії, Білорусі та інших країнах.

Що казала про Україну Олена Ваєнга

Раніше вона висловлювала теплі почуття до України. У 2015 році, під час виступу на фестивалі "Слов'янський базар", вона зізналася в любові до України та виконала українську народну пісню "Ой чий то кінь стоїть".

Проте, у 2012 році Ваєнга підтримала кандидатуру Путіна під час передвиборчої кампанії. Вона зняла у відео "Чому я голосую за Путіна".

У 2016 році співачка давала концерти у тимчасово окупованому Криму. На День міста вона виступала у місті Севастополь. Через це її було внесено до бази "Миротворець".

Позиція Ваєнги щодо війни

Після початку повномасштабного вторгнення співачка утрималася від коментарів щодо ситуації, яка відбулася. "Думку свою я висловлю пізніше. У відеозверненні. Зараз я мовчатиму, як мовчала 8 років", — написала вона у соцмережах.

Проте, згодом Ваєнга зізналася, що підтримує дії президента РФ та проведення так званої "спецоперації" в Україні. В інтерв’ю Ксенії Собчак вона заявила: "Я дуже боюся, що з ним щось станеться. Я тваринним страхом боюся цього. Мені потрібен лише він. Ніхто не може бути таким. Він дуже сильний, я з ним не боюсь. Якщо його не стане, я не знаю, що буде з моєю країною. І я молилася за свого президента, як за близьку людину…. Мені подобається мужність Шойгу… Для мене "будинок підпалила" Америка".

Через прокремлівську позицію Ваєнги, у 2022 році були скасовані концерти в Ізраїлі завдяки активістці Анні Жаровій. Проте, вона й далі продовжує давати концерти у Росії та Білорусі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Дан Балан і що він каже про війну. Співак був відомим в Україні і нібито крутив роман із Тіною Кароль.