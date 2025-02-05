Закликав бомбити цивільні об’єкти в Україні: що каже про війну пропагандист Машков

Актора в Україні засудили до 10 років ув'язнення

Володимир Машков, відомий російський актор та режисер, чия дружина молодша за нього на 22 роки, активно підтримує агресивну політику Росії щодо України. З початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку військових дій, виправдовуючи агресію та закликаючи до продовження ракетних ударів по українській території.

Прихильником Кремля актор є ще з 2014 року. Тоді схвалив анексію Криму Росією, а в 2017 році відвідав півострів, за що був внесений до бази "Миротворець". "Телеграф" вирішив пригадати, що каже про війну Володимир Машков.

Що відомо про Володимира Машкова

Володимир Машков народився в місті Тула, Росія. Він працював у Московському театрі під керівництвом Олега Табакова.

Актор знімався у російському багатосерійному фільмі 2007 року режисера Сергія Урсуляка. Сюжет розгортається в Одесі 1946 року і розповідає про боротьбу радянської влади з бандитськими угрупованнями після Другої світової війни. Володимир Машков виконав головну роль начальника карного розшуку Давида Гоцмана. Фільм знімали в одеському дворику на вулиці Колонтаївській.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Машков неодноразово виступав на підтримку військових дій Росії в Україні. Зокрема, 18 березня 2022 року він взяв участь у мітингу-концерті в "Лужниках", присвяченому річниці анексії Криму, де публічно підтримав агресію РФ.

За свою пропагандистську діяльність та заклики до підтримки окупації України, Служба безпеки України повідомила Машкову про підозру. У листопаді 2024 року український суд заочно засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У 2023 році Машкова було обрано співголовою "виборчого штабу" Путіна на виборах президента Росії. Він приїздив у міста РФ та в окуповані українські міста, де просував кремлівський режим та агітував воювати проти України. Також українофоб говорив, що треба бомбити цивільну інфраструктуру України.

Під час свого перебування на тимчасово окупованій Луганщині Володимир Машков заявив, що відповідальність за війну нібито несуть "нелюди". Водночас він не згадав ані Володимира Путіна, ані російських військових, які здійснюють агресію проти України. Актор виступав перед місцевими мешканцями, одягнувши футболку з літерою Z — символом російської військової агресії та воєнних злочинів. Крім того, він поширював кремлівську пропаганду, стверджуючи, що Донецьк і Луганськ начебто є частиною Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила путініста Табакова. Він активно підтримував анексію Криму.