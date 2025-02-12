Лгала о любви к Украине: что говорит о войне Елена Ваенга, которая получила высокое звание от Путина

Певица выступала в Крыму после его оккупации Россией

Популярная в России певица Елена Ваенга, как и звезда "Интернов" Любовь Пермякова, поддерживает кровавую войну и действия Путина. Ранее исполнительница исполняла украинские песни, но после начала полномасштабного вторжения, ее позиция кардинально изменилась.

Вместо слов поддержки украинцам она открыто выразила свою симпатию к российским властям и лично Владимиру Путину, чем вызвала возмущение даже среди своих поклонников. А теперь она еще получила звание заслуженной артистки РФ. "Телеграф" решил вспомнить, что говорит о войне Елена Ваенга и выяснить, где она сейчас.

Что известно об Елене Ваенге

Елена Хрулева (настоящая фамилия путинистки), родом и Мурманска, еще с детства увлекалась музыкой. Она обучалась игре на фортепиано в музыкальной школе. Ее карьера началась в конце 90-х. Тогда она была автором песен.

Артистка стала известна благодаря исполнению русского шансона и романсов. Ее популярность стремительно выросла в 2000-х годах после выпуска хитов "Курю", "Аэропорт", "Абсент" и "Тайга". Она неоднократно получала награды, в том числе премию "Шансон года", и собирала полные залы в России, Белоруссии и других странах.

Что говорила об Украине Елена Ваенга

Раньше она выражала теплые чувства к Украине. В 2015 году, во время выступления на фестивале "Славянский базар", она призналась в любви к Украине и исполнила украинскую народную песню "Ой чий то кінь".

Однако в 2012 году Ваенга поддержала кандидатуру Путина во время предвыборной кампании. Она сняла в видео "Почему я голосую за Путина".

В 2016 году певица давала концерты во временно оккупированном Крыму. В День города она выступала в городе Севастополь. Поэтому она была внесена в базу "Миротворец".

Позиция Ваенги по поводу войны

После начала полномасштабного вторжения певица воздержалась от комментариев по поводу ситуации. "Мнение свое я выскажу позже. В видео обращении. Сейчас я буду молчать, как молчала 8 лет", — написала она в соцсетях.

Однако впоследствии Ваенга призналась, что поддерживает действия президента РФ и проведение так называемой "спецоперации" в Украине. В интервью Ксении Собчак она заявила: "Я очень боюсь, что с ним что-то случится. Я животным страхом боюсь этого. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень сильный, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молюсь за своего... подожгла "Америка".

Из-за прокремлевской позиции Ваенги, в 2022 году были отменены концерты в Израиле благодаря активистке Анне Жаровой. Тем не менее, она продолжает давать концерты в России и Беларуси.

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