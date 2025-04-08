Операція ЗСУ в Бєлгородській області триває. Що там відбувається (карта)

Вони відбуваються під Попівкою та Демидівкою

Бєлгородська область — друга область Росії, після Курщини, де проводять операцію ЗСУ. 7 квітня президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив активні дії української армії в прикордонних районах на території Бєлгородщини.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), в Бєлгородській області бої тривають під Попівкою та Демидівкою. Росіянам вдалося просунутися в центр Демидівки (на північний захід від міста Бєлгород). Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня.

Російські військові блогери дають суперечливу інформацію — деякі заявили, що російські сили нібито витіснили українські війська з Демидівки та Попівки (на північний захід від Демидівки). Один з "військкорів" стверджував, що українці утримують позиції в Демидівці, а інший заявив, що Демидівка є спірною "сірою зоною".

Один з російських військових блогерів написав, що росіяни на бєлгородському напрямку використовують дрони на оптоволокні. Так вони намагаються обійти українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зазначається, що поблизу Попівки діють підрозділи російської 34-ї мотострілецької бригади (49-а загальновійськова армія (ОГА) Південного військового округу (ПВО)) і 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот).

Як повідомляв "Телеграф", на початку квітня російська армія завдала авіаудару по дамбі в Бєлгородській області, побоюючись подальшого просування Сил оборони України. Як стверджували росіяни, удар було завдано авіабомбою ОДАБ-1500 вагою півтори тонни по гідротехнічній споруді біля села Попівка.