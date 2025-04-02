Розбомбили дамбу, щоб ЗСУ не пройшли: де росіяни знищили дорогий об’єкт у страху перед наступом українців

Дамбу нібито використовували для перекидування бронетехніки

Російська армія завдала авіаудару по дамбі в Бєлгородській області, побоюючись подальшого просування Сил оборони України. Як стверджують російські воєнні Telegram-канали, удар було нанесено авіабомбою ОДАБ-1500 вагою півтори тонни по гідротехнічній споруді біля села Попівка.

За даними одного з пропагандистських російських каналів, таким чином РФ нібито намагається зруйнувати логістичні шляхи ЗСУ. Інший ресурс, підконтрольний Кремлю, заявив, що знищену дамбу українські війська начебто використовували для перекидання бронетехніки на територію Росії.

Водночас у районі сусіднього населеного пункту Демидівка вже майже два тижні тривають інтенсивні бої. Російське Міноборони повідомляє лише про відбиття атак, однак не публікує жодних деталей. Тим часом канал "Рыбарь", близький до МО РФ, стверджує, що ЗСУ вже зайняли Попівку. Нещодавно ці ж ресурси публікували відео з ударами керованих бомб по мостах у Бєлгородській області, зокрема в Графівці та між Надєжевкою і Анновкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українські війська продовжують активні дії на території Бєлгородської області. Президент Володимир Зеленський зазначав, що українські сили здійснили "певні кроки" за межами Курської області з метою послабити тиск на лінії фронту. А представник РНБО Андрій Коваленко припустив, що дії українських підрозділів у прикордонних районах мають на меті нейтралізацію загроз, які РФ створює біля українського кордону.