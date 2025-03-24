Працює HIMARS! Росіяни втратили одразу чотири вертольоти у Бєлгородській області (відео)

Для ССО немає недосяжного

Гелікоптери Ка-52 і Мі-8 втрачені Росією у Бєлгородській області. Сили спеціальних операцій разом з ГУР, ракетними військами й артилерією знищили авіацію в тилу агресора внаслідок потужних ударів з HIMARS.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ. У повідомленні йдеться, що в результаті спецоперації, яка відбулася днями, вертольоти було знищено ракетними ударами в тил ворога.

Військові пишуть, що противник створив майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

"Ворог знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Працюємо далі!".

Що відомо про авіацію ворога

Ка-52 — ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовують для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

HIMARS — що відомо

HIMARS — це високомобільна артилерійська ракетна система, американської компанії Lockheed Martin. Вона оснащена шістьма ракетами типу GMLRS або однією оперативно-тактичною ракетою ATACMS, що дозволяє з високою точністю уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Завдяки своїй мобільності та швидкому розгортанню HIMARS став ефективною зброєю для знищення командних пунктів, складів боєприпасів та логістичних вузлів противника.

Система HIMARS широко застосовується в Україні для контрбатарейної боротьби та завдавання ударів по тилових позиціях російських військ. Українські військові успішно використовують HIMARS для руйнування ворожої логістики, знищення складів боєприпасів і вразливих командних пунктів, що серйозно ускладнює постачання російських військ на передовій.

Раніше "Телеграф" писав, що Сили оборони України відновили контроль над населеним пунктом Надія у Луганській області. Основну участь у звільненні села відіграв 1-й штурмовий батальйон.