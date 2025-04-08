"Продовжуємо": Зеленський вперше підтвердив, що ЗСУ б'ються в Бєлгородській області РФ

Завдяки операціям в Курській та Бєлгородській області вдалося зменшити тиск ворога на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський 7 квітня вперше підтвердив, що Збройні сили України проводять військову операцію на території Бєлгородської області РФ. За його словами, це правильне рішення – повернути війну туди, звідки вона прийшла.

Про це президент заявив у відеозверненні ввечері 7 квітня. Зеленський зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав з приводу ситуації на фронті, в тому числі на операційних плацдармах в Курській та Бєлгородській області.

"Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо — війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", – зазначив президент.

Зеленський додав, що головна мета операцій – не захоплення російської, а максимальний захист української території. Операції ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині допомагають захистити громади у Сумській та Харківській областях.

"Важливо, що завдяки хоробрості та стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема у Донецькій області", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Reuters заявили про просування ЗСУ в Бєлгородській області. Водночас Генеральний штаб ЗСУ утримується від будь-яких заяв щодо цих подій. При цьому російські військові на Бєлгородщині й далі безуспішно намагаються повернути втрачені позиції. Армія РФ продовжує штурмувати українські сили невеликими групами, втрачаючи майже весь особовий склад.