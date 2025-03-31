Росіяни намагаються штурмувати на Бєлгородщині: чи є у них успіхи

На Бєлгородщині армія РФ втрачає 90% бійців під час штурмів

Ситуація на Бєлгородщині не змінюється: російські військові й далі безуспішно намагаються повернути втрачені позиції. Армія РФ продовжує штурмувати українські сили невеликими групами, втрачаючи майже весь особовий склад.

Українські підрозділи ефективно тримають оборону та завдають ударів по тилу противника. Про це повідомляє Лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс".

Росіяни атакують групами по 10-15 солдатів. За добу вони роблять від 5 до 7 спроб прорвати українські позиції. Майже 90% учасників таких штурмів не повертаються живими — для них це "дорога в один кінець".

Особливу роль у стримуванні російських сил відіграють "Птахи Мадяра". Цей підрозділ діє не лише на лінії бойового зіткнення, але й у глибокому тилу противника. Через їхні удари російські військові часто панікують та скаржаться в радіоефірах.

Також 31 березня український аналітичний проєкт DeepState оприлюднив у своєму Telegram-каналі відео роботи авіації Повітряних сил ЗСУ. На кадрах видно, як українські літаки завдають ударів по військових об'єктах Росії в районі населених пунктів Демидівка та Кондратівка Бєлгородської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Reuters заявили про просування ЗСУ в Бєлгородській області. Водночас Генеральний штаб ЗСУ утримується від будь-яких заяв щодо цих подій.