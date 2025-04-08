Операция ВСУ в Белгородской области продолжается. Что там происходит (карта)

Они происходят под Поповкой и Демидовкой

Белгородская область – вторая область России, после Курщины, где проводят операцию ВСУ. 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил активные действия украинской армии в приграничных районах на территории Белгородщины.

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в Белгородской области бои продолжаются под Поповкой и Демидовкой. Россиянам удалось продвинуться в центр Демидовки (к северо-западу от города Белгород). Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля.

Российские военные блоггеры дают противоречивую информацию — некоторые заявили, что российские силы якобы вытеснили украинские войска из Демидовки и Поповки (на северо-западе от Демидовки). Один из "военкоров" утверждал, что украинцы удерживают позиции в Демидовке, а другой заявил, что Демидовка является спорной "серой зоной".

Один из российских военных блогеров написал, что россияне на белгородском направлении используют дроны на оптоволокне. Так они пытаются обойти украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что вблизи Поповки действуют подразделения российской 34-й мотострелковой бригады (49 общевойсковой армии (ОГА) Южного военного округа (ПВО)) и 155 отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот).

Как сообщал "Телеграф", в начале апреля российская армия нанесла авиаудар по дамбе в Белгородской области, опасаясь дальнейшего продвижения Сил обороны Украины. Как утверждали россияне, удар был нанесен авиабомбой ОГАБ-1500 весом в полторы тонны по гидротехническому сооружению возле села Поповка.