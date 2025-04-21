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Дронів стане менше? ЗСУ атакували важливий російській об’єкт на Курщині

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
ЗСУ вдарили по місцю розташування дронів Новина оновлена 21 квітня 2025, 17:15
ЗСУ вдарили по місцю розташування дронів. Фото Колаж "Телеграфу"

Було ліквідовано десятки операторів БПЛА

Повітряні Сили Збройних Сил України (ПС ЗСУ) завдали успішного удару по місцю, з якого росіяни запускали ударні БПЛА. Вибухи пролунали у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що успішна операція відбулась 19 квітня, у суботу.

За словами військових, пошкоджено об’єкт, який використовувався росіянами для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок атаки було ліквідовано до 20 операторів БПЛА.

"Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним", — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що Тьоткіно межує з Сумською областю України і знаходиться в 1 км від державного кордону.

Тьоткіно на карті
Тьоткіно на карті

Нагадаємо, росіяни почали додавати в "Шахеди" отруйні елементи, які можуть не просто вибухати окремо, збільшуючи зону ураження, а й обпікати слизові оболонки. Наразі зафіксовано використання окупантами сльозогінного газу в ударних дронах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна помстилася російським військовим за удар по Сумах.

Теги:
#Росія #БПЛА #Курська область #ЗСУ