В російському Саранську пролунали вибухи: БПЛА розгромили важливий оборонний завод (відео)

Ударні безпілотники атакували завод акціонерного товариства "Оптиковолоконные Системы"

Українські ударні безпілотники в ніч на 5 квітня атакували російський Саранськ, який знаходиться за 850 кілометрів від кордону України. Ударами БПЛА вражено важливе оборонне підприємство росіян, яке працювало на забезпечення війни.

Про це повідомили українські та російські моніторингові канали. За даними моніторингу, на території підприємства було зафіксовано щонайменше дев'ять вдалих ударів безпілотників, протидія з боку протиповітряної оборони була майже відсутня.

Місцеві мешканці у російських каналах підтвердили, що було чутно сильні вибухи та видно спалахи. Також у мережі було опубліковано відео з місця атаки, на яких можна побачити, що безпілотники вдало досягли своєї мети. Пізніше з'явилося фото масштабної пожежі на атакованому заводі.

Пізніше деякі канали росіян підтвердили, що ударні безпілотники атакували завод акціонерного товариства "Оптиковолоконные Системы". Це підприємство спеціалізується на виробництві в тому числі оптичного волокна, яке використовується росіянами у власних FPV-дронах. Вважається, що це перший та єдиний завод у Росії, який може виробляти величезні обсяги оптоволоконного кабелю.

Як повідомлялося раніше, днями місто Енгельс, біля якого розташована авіабаза стратегічної авіації, відвідали українські безпілотники. Загалом там почули щонайменше 10 вибухів.

Це не перша атака на Енгельс. Так, до цього вибухи там пролунали ближче до ранку 20 березня. Ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.