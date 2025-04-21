Перемир'я все? Росія з ночі кошмарила Україну дронами, де лунали вибухи

Зброю запускали відразу з кількох напрямків

Великоднє перемир'я було завершене росіянами в ніч на 21 квітня. Російська армія влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Орієнтовно близько 01:00 росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники одночасно з кількох сторін.

Так, о 04:55 військові повідомили про рух швидкісних цілей з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області. Жителів Херсона і Миколаєва попросили пройти в укриття.

О 04:59 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи у місті.

Також Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для центральних областей країни.

Окрім цього, видання "Суспільне" підтвердило інформацію про вибухи в Херсоні. Також про вибухи повідомили і в Черкасах. У Київській області працювали сили ППО.

Станом на 6:55 в Україні триває повітряна тривога.

"Великоднє перемир’я" Путіна — що відомо

Раніше російський президент Володимир Путін наказав зупинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про великоднє перемир’я, зазначивши, що з 17:15 над територією України зафіксовано російські ударні дрони, і це відображає істинне ставлення російського диктатора до Великодня та життів людей. Зеленський назвав слова Путіна "черговою спробою погратися з життями людей" і запевнив, що українські ППО та авіація вже почали працювати на захист від російської атаки.

Пізніше Зеленський заявив, що згоден на припинення вогню, якщо "повна тиша дійсно запанує", і повідомив, що Україна діятиме дзеркально. Він також запропонував продовжити припинення вогню після завершення великодньої доби.

За останніми даними, Росія скоротила кількість обстрілів на деяких ділянках фронту. За даними BBC, українським військовим наказали припинити вогонь через кілька хвилин після оголошеного Путіним перемир’я.

20 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що попри оголошене Путіним "великоднє перемир’я", від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 45 бойових зіткнень.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський підвів підсумки "Великоднього перемир'я".