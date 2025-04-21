Дронов станет меньше? ВСУ атаковали важный российский объект на Курщине

Были ликвидированы десятки операторов БПЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВС ВСУ) нанесли успешный удар по месту, с которого россияне запускали ударные БПЛА. Взрывы раздались в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что успешная операция прошла 19 апреля, в субботу.

По словам военных, поврежден объект, который использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате атаки было ликвидировано до 20 операторов БПЛА.

"Этот наш удар ощутим для врага ответом на российские действия против украинской армии. Вооруженные Силы Украины будут продолжать уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным", — говорится в сообщении.

Заметим, что Теткино граничит с Сумской областью Украины и находится в 1 км от государственной границы.

Теткино на карте

Напомним, россияне начали добавлять в "Шахеды" ядовитые элементы, которые могут не просто взрываться отдельно, увеличивая зону поражения, но и обжигать слизистые оболочки. В настоящее время зафиксировано использование оккупантами слезоточивого газа в ударных дронах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина отомстила российским военным за удар по Сумам.