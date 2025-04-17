Смертельно небезпечні? Хімік розповів про важливий нюанс отруєних "шахедів"

Росіяни модернізували дрони

Росіяни під час атак дронами "Shahed" використовують отруйні капсули з небезпечною речовиною. Проте вона не може викликати моментальну смерть чи сильне отруєння.

Про це в етері "Київ 24" розповів Григорій Дмитрів, кандидат хімічних наук. Використання Росією отруйних елементів підтвердив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Відомо, що деякі дрони мають концентровану бойову отруйну речовину "CS" (іритант). Це сльозогінний газ, який викликає гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

"Він належить швидше до поліцейських патрульних речовин, ніж бойових. Це не паралітичний газ, та не задушлива речовина. Найголовніше не наближатися до місця, де падають дрони і бути на відстані", — каже хімік.

Дмитрів пояснює, ще цей газ працює тоді, коли вибухає капсула. Тому, якщо вона не детонувала, він не розпилиться у повітрі. Проте небезпека від уламків дронів все одно зросла.

"Два-три метри, я думаю, ну п'ять-шість максимум — зона ураження. Фактично, це не щось таке небезпечне, що вражало б великі території і було масовим. Тим більше шкідливість є тимчасовою", — пояснює фахівець.

Він наголошує, що, хоч сльозогінний газ не може викликати загибель, але у разі ураження треба звертатись до лікаря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди".