У Миколаєві прогриміли вибухи. Усі подробиці російської атаки

В ОВА розповіли про ситуацію у місті

Російські окупаційні війська зранку 21 квітня, після того, як закінчилась "дія Великоднього перемир'я", атакували Миколаїв. У місті пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім. За його словами, місто було атаковано ракетами.

"Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Миколаєві пролунали о 5 ранку, проте о 6:00 в ОВА повідомили, що викликів екстрених служб немає. За останніми даними, постраждалих та загиблих внаслідок вибуху немає.

Зауважимо, що зранку під час оголошеної повітряної тривоги було чути вибухи також в Херсоні та Черкасах.

Нагадаємо, що 21 квітня о 00:00 "завершилась дія" так званого "Великоднього перемир'я" очільника РФ Володимира Путіна. Вже зранку у понеділок, 21 квітня, над Україною закружляли російські дрони. Вибухи пролунали у кількох містах. Станом на 9 ранку повітряна тривога триває.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський назвав "перемир'я" Путіна грою з людськими життями, адже навіть після його оголошення країну продовжили атакувати дрони та ракети.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна зробили лицемірну заяву про продовження "перемир’я"