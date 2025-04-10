Чому "Шахеди" стали в рази небезпечнішими. Як росіяни модернізували дрони цього разу (фото)

Росіяни змінюють тактику атак

Російські війська почали застосовувати безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Тактика росіян постійно змінюється, аби завдавати якмога більше шкоди під час атак на Україну.

Як зазначає заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, ці додаткові елементи на дронах мають механізм уповільненої детонації. Тобто після падіння БПЛА ці елементи можуть вибухнути.

"Використання "Шахедів" як платформи з додатковим боєприпасом з уповільненою детонацією — це спроба не лише завдати шкоди в момент удару, а й створити додаткову небезпеку для рятувальників і цивільного населення після атаки. Такі боєприпаси, особливо з невідомим часом вибуху, ускладнюють розмінування та посилюють психологічний ефект", — йдеться у повідомленні.

Нові елементи "Шахедів"

За словами експерта, судячи з фото, які вже поширюють у мережі, додаткові елементи на дронах — це уламкові засоби ураження, суббоєприпаси з механізмом затримки. Вони перетворюють будь-яку територію на потенційно смертельну пастку, яка не тільки уповільніть рятувальні роботи, а й збільшить кількість жертв.

Водночас у мережі додають, що такі суббоєприпаси помітили після атак на Київ, Харків і Сумщину. У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) також підтвердили факт застосування нових вибухонебезпечних предметів.

"Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що будь-які невідомі та небезпечні предмети не можна чіпати. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди".