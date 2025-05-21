Черговий маразм кремлівських медіа: російські пропагандисти пропонують скасувати пенсії

У Росії запропонували залишити без пенсій бездітних громадян

У Росії вигадали новий спосіб "покращити" демографію – просто скасувати пенсії. Журналіст "Соловйов Live" заявив, що тільки ті, хто народив дітей, заслуговують на забезпечену старість.

"Народив дітей – буде що їсти на старості. Ні – здохнеш", – такі слова прозвучали в російському ефірі. Пропагандист назвав демографічну ситуацію в Росії "національним бєдствієм", для вирішення якого можна йти на крайні заходи.

Ця чергова нісенітниця з'явилася під час обговорення демографічної кризи в ефірі "Соловйов Live". Російський журналіст впевнено пропонував радикальне рішення проблеми, не замислюючись про його наслідки для мільйонів росіян.

"Давайте відмінимо пенсії. От народив собі діте, виховав, значить буде тобі що у старості їсти. Ні — здохнеш", — саме так буквально сформулював свою жорстоку ідею представник кремлівських медіа.

На пенсію в 65 років і якщо доживеш

Варто зазначити, що пенсійне питання в Росії стоїть дуже гостро. Після скандальної пенсійної реформи 2018 року пенсійний вік для чоловіків підвищили до 65 років, а для жінок – до 60 років. При цьому середня тривалість життя російських чоловіків становить близько 68 років.

Крім того, розмір середньої пенсії в Росії залишається досить низьким і складає близько 20 тисяч рублів (приблизно 220 доларів), чого ледь вистачає на оплату комунальних послуг та їжу. Багато пенсіонерів змушені продовжувати працювати навіть після досягнення пенсійного віку, щоб забезпечити собі прийнятний рівень життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Росії невідомі познущалися з "ветеранів СВО". Іх обдурили рекламою про безкоштовний алкоголь на 8-9 травня.