В России предложили оставить без пенсий бездетных граждан

В России придумали новый способ "улучшить" демографию – просто отменить пенсии. Журналист "Соловьев Live" заявил, что только родившие детей заслуживают обеспеченной старости.

"Родил детей – будет что есть на старости. Нет – сдохнешь", – такие слова прозвучали в российском эфире. Пропагандист назвал демографическую ситуацию в России "национальным бедствием", для разрешения которого можно идти на крайние меры.

Эта очередная чушь появилась во время обсуждения демографического кризиса в эфире "Соловьев Live". Российский журналист уверенно предлагал радикальное решение проблемы, не задумываясь о его последствиях для миллионов россиян.

"Давайте отменим пенсии. Вот родил себе детей, воспитал, значит будет тебе что в старости есть. Нет — сдохнешь", — именно так буквально сформулировал свою жестокую идею представитель кремлевских медиа.

На пенсию в 65 лет и если доживешь

Следует отметить, что пенсионный вопрос в России стоит очень остро. После скандальной пенсионной реформы 2018 пенсионный возраст для мужчин повысили до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет около 68 лет.

Кроме того, размер средней пенсии в России остается достаточно низким и составляет около 20 тысяч рублей (около 220 долларов), чего едва хватает на оплату коммунальных услуг и еду. Многие пенсионеры вынуждены продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста, чтобы обеспечить себе приемлемый уровень жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в России неизвестные поиздевались над "ветеранами СВО". Их обманули рекламой о бесплатном алкоголе на 8-9 мая.