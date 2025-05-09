Горілки немає! У Росії невідомі познущалися з "ветеранів СВО" (фото)

Ніби дорослі люди, а довірливі як діти

У Росії "учасники СВО" стали посміховиськом через фейкову рекламу безкоштовної горілки. Там хтось розповсюдив листівки про акцію в магазинах "Красное и Белое", де нібито військовим, котрі воювали проти України, 8 та 9 травня дарували по ящику спиртних напоїв.

Російські військові при повному параді ходили по магазинах за обіцяним подарунком, але скрізь отримували відмову. Про це на своїй сторінці у Facebook написала редактор і ведуча російської служби "Радіо Свобода" Олена Риковцева, яка деякий час проживала в Україні через утиски та цензуру з боку російської влади.

За словами Риковцевої, її подруга з Далекого Сходу Росії надіслала їй фото листівки, яку невідомі поширювали в місті. Журналістка одразу засумнівалася в правдивості такої акції. Її знайома перевірила кілька магазинів мережі і підтвердила, що ніякої акції насправді немає.

"Вона людина добросовісна. Обійшла в окрузі всі КБ, і правда ніде такої акції немає. При цьому продавці кажуть, що учасники СВО приходять за безкоштовною горілкою при повному параді. Ніби дорослі люди, а довірливі як діти", — розповіла Риковцева.

На фейковій рекламі була зображена пляшка горілки "СВОдка". У тексті вказувалося, що акція триває лише 8 та 9 травня. Дрібним шрифтом було додано примітку "При наявності товару в магазині", що давало додаткову можливість уникнути претензій від розіграних військових.

У коментарях під постом користувачі соцмереж висміювали російських військових. Хтось писав "Уп'ються на смерть, непогана акція", інші більш різко називали їх "виродками, які пишаються вбивствами людей". Були й ті, хто підтверджував, що перевіряв свої місцеві магазини і ніде такої акції не знайшов.

Один з коментаторів влучно підмітив суть обману: "Там написано: 'При наявності товару в магазині'. Якщо таку горілку не завезли, куплять іншу. Хороша розВодка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін у промові на параді відзначився черговим абсурдом. Він традиційно "забув" справжню історію.