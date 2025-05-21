Такі "скрепи" і традиційні цінності? Чому в Росії ґвалтують дружин і б’ють дітей

Спочатку у Росії заборонили "пропаганду" ЛГБТ і незалежні ЗМІ

Гомофобія стала основним інструментом гібридної війни РФ проти сусідніх країн та Заходу. Тому Україні дуже давно треба було вже голосно заявити, що ми дотримуємося прав людини для всіх, аби дати ляпас Росії.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла відома ЛГБТ-активістка, правозахисниця, голова організації "Інстайт", жінка року за версією журналу "TIME" Олена Шевченко. Вона пояснила, чому Росію поплавило на темі гомофобії.

Більше читайте у публікації: "Думаєте, серед депутатів немає геїв? — ЛГБТ-активістка про гомофобію в ЗСУ, мобілізацію жінок і традиційні цінності".

Вона нагадала, що Кремль поступово "закручував гайки" російському суспільству.

— Перший був закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ. І ніхто не вийшов протестувати. Дуже класна стратегія: спочатку пройдемось по меншинах, а потім був закон про іноземних агентів, який заборонив незалежні ЗМІ і інші організації. Далі поступово все нагніталося і тепер в Росії вже ніхто не може вийти, — каже активістка.

За її словами, тому в РФ нема громадянського суспільства, протестів і публічних акцій.

— Таким чином гомофобія і використовується. Закинути меседж в маси, які нічого не знають про права людини, що до вас прийдуть ЛГБТ і будуть руйнувати ваші і наші традиційні цінності, це спрацьовує. На жаль, в Україні також, — вважає правозахисниця.

Вона пояснила, які у Росії традиційні цінності, які ще називають "духовними скрепами".

— Традиційна модель їх "цінностей", це модель, де чоловік б'є дружину, може бити дітей. Це дозволено. Декриміналізоване домашнє і сексуальне насильство. Жінка має народжувати, сидіти вдома, аби були люди, яких можна відправляти на війну з Україною, з Європою. Тобто, так краще контролювати суспільство. Це ієрархія, авторитаризм. Для цього вони і використовують гомофобію, — підсумувала Олена Шевченко.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу" три проблеми ЛГБТ в Україні.