Шаріат для росіян: "Талібан" вчить РФ, як "правильно" судити та виховувати

Представник "Талібану" розповів Росії про свої в'язниці

Росія переймає досвід у "Талібану" щодо шаріатських судів та в'язниць. Міністр юстиції Афганістану Абдул Хакім Шареї, головний ідеолог судової системи талібів, розказав російському міністерству юстиції про особливості ісламського правосуддя.

Він детально описав, як в Афганістані впроваджують закони шаріату та перетворюють в'язниці на "центри релігійного виправлення". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляється, виступ афганського міністра пройшов на нараді, яку провів глава російського Мін'юсту Костянтин Чуйченко. Талібський посадовець взяв участь у обговоренні "кримінально-виправних новацій і протидії злочинності".

Під час свого виступу Шареї заявив, що в Афганістані створено "суто ісламську систему на основі шаріату". Він стверджував, що "в цій системі права кожної людини повністю захищені", хоча міжнародні правозахисники регулярно повідомляють про порушення прав людини в країні. За словами міністра, головні принципи талібів — це впровадження законів шаріату та "захист прав усіх людей".

Представник "Талібану" також розповів росіянам про свої в'язниці, які він назвав "центрами виправлення". Шареї описував їх не як місця для покарання, а як "школи моральної, релігійної та соціальної реабілітації для виховання відповідальності".

Варто зазначити, що Абдул Хакім Шареї вважається архітектором сучасної судової системи "Талібану" в Афганістані. Після захоплення влади талібами він особисто керував скасуванням світських законів, поверненням шаріатських судів і відновленням тілесних покарань, від яких країна відмовилась за часів демократичного уряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Талібан" вигадав чергову безглузду заборону, що стосується жінок. Екстремісти все більше "закручують гайки".