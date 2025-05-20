"Гніздується в ДНК...": у Росії офіційно визнали, що росіяни — це мутанти

Автор статті заявляє, що людина схильна скрізь і всюди шукати та отримувати вигоду для себе

Голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін фактично визнав, що людський організм запрограмований на корупцію, говорячи про росіян. За його словами, це незнищенне явище.

Відповідна заява була опублікована в одній із російських газет у його замітці. Зорькін наголосив, що розгул корупції пов’язаний не лише з "особистою моральною порочністю", зумовлений загальним падінням духовної культури суспільства.

"Не беруся стверджувати, що корупція гніздиться в ДНК людини. Але переконаний, що перед нами — повсюдне і, судячи з усього, незнищенне явище в історії людства. Що вдієш, людина природно схильна скрізь і всюди шукати і отримувати вигоду для себе. припускати, що в усіх суспільствах завжди були, є й будуть ті, чиї амбіції та жадібність, набожність і жадібність штовхають до корупції", — пише Зорькін у своїй статті в одній із російських газет.

Він заявляє, що людина схильна скрізь і всюди шукати та отримувати вигоду для себе.

"Споживче суспільство живе під девізом "бери від життя все". Внаслідок цього світоглядного вивиху весь драматизм наслідків якого ми зараз навіть уявити не можемо, чесна праця, протягом тисячоліть перебував на висоті морального п'єдесталу, в очах багатьох наших сучасників перестає бути скільки-небудь значущою цінністю", — заявив Зорькін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навіть у веселці у РФ уже бачать пропаганду ЛГБТ. Дівчину з райдужними сережками заарештували на 5 діб за пропаганду екстремізму.