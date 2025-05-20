Ні горілки, ні ліків: у РФ паралізовано роботу ключових електронних держсервісів

Масштабний збій паралізував роботу державних сервісів у Росії

Росіяни масово скаржаться на проблеми з державними електронними сервісами. Збій нібито торкнувся податкової служби, системи контролю за продажем алкоголю та ліків, а також систем електронного документообігу.

Користувачі скаржаться на неможливість оформити документи та провести операції в онлайн-режимі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними російського сервісу Downdetector.su, найбільше постраждала система Федеральної податкової служби. Збій також зафіксовано в роботі системи ЄДАІС для продажу алкоголю, сервісів "Держключ" і "Чесний знак", медичної системи ЄМІАС та системи НВІС для електронних документів.

Причиною збою нібито стала масова DDoS-атака на сайти saby.ru та online.saby.ru. "Зараз ми фіксуємо одну з найбільш масованих атак", — пишуть представники НВІС. Вони кажуть, що наче б то частково відновили роботу, але "змушені" обмежити закордонний трафік. Через це користувачі з деяких регіонів РФ не можуть зайти на сайти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кіберфахівці ГУР атакували супутниковий звʼязок Росії. Російським ЗМІ наказали приховувати факт здійснення DDOS атаки.