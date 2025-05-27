Путін загнав себе у глухий кут? Британський експерт пояснив його дилему

На кремлівського диктатора тиснуть економіка та "Z-патріоти"

Російський диктатор Володимир Путін, який дедалі більше дратує Трампа, має дилему: не може швидко досягти результатів на полі бою в Україні, тому застосовує дипломатію. І це працює на тлі того, що президент США не хоче "підтримувати війну", може відмовитися від надання розвідданих Україні і не схвалить черговий великий пакет військової допомоги Києву.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Джон Лаф — експерт Центру нових євразійських стратегій (New Eurasian Strategies Centre) та Програми з питань Росії та Євразії в британському Chatham House. Він пояснив, чи може Путін використати дипломатичний процес, щоби швидше досягти своїх цілей.

Більше читайте у публікації: "Чого Путін досі не пробачив Зеленському, та який "папірець" мріє отримати від Трампа? Інтерв’ю з британським експертом".

— Гадаю, він сам не до кінця впевнений. Якщо він продовжує бойові дії, то дипломатичну складову з Трампом буде важче реалізувати. Але водночас досвід дипломатії — згадаймо Мінські угоди — показує, що вона не дає йому бажаного, — каже політичний експерт.

Якщо Трамп і далі говоритиме про необхідність зупинити вбивства (а він має рацію), то все одно виглядатиме як ослаблена фігура. Вже зараз лунають голоси — зокрема й у Великій Британії — що Трамп зазнав поразки в спробах принести мир в Україну. Хоча є й аргумент, що такий висновок — передчасний, — продовжує політолог.

— Цілком можливо, що Путін справді хоче знайти вихід із цієї ситуації швидше, аніж ми думаємо, адже він перебуває під тиском. Це й економічний тиск, й проблеми в російській армії, оборонна промисловість не в найкращому стані. Водночас він має справу з "Z-патріотами", які тиснуть. Путін загнав себе в ситуацію, з якої не так просто вийти, — наголошує експерт Центру нових євразійських стратегій.

Він нагадав: якщо Путін і далі воюватиме, і ми побачимо нові жертви серед цивільних унаслідок авіаударів — це буде в новинах. Трампу буде дедалі важче заперечувати, що його підхід не спрацював.

— Водночас зусилля Трампа привели до першого особистого контакту між російською та українською сторонами за тривалий час. І хто б що казав, обмін тисячею військовополонених із кожного боку — це дуже значна цифра, і для українських родин це має велике значення, — підкреслив британський експерт.

З’явився механізм для діалогу між двома сторонами. Але, якщо вірити повідомленням, що Мединський казав українській стороні під час першої зустрічі, — це не дає підстав вважати, що існує справжнє бажання з боку Росії якнайшвидше укласти перемир’я чи досягти мирної угоди, — підсумував Джон Лаф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп дозрів для санкцій проти Путіна.