Відмовляє рука? Під час засідання Путіна помітили цікавий момент (відео)

Після рукопотискання Путін дивно поводився

Під час чергової публічної появи очільника РФ Володимира Путіна користувачі помітили дивну річ. Після рукопотискання Путін довго розтирав ліву руку та навіть зняв з неї годинник.

Цей момент потрапив на відео та викликав хвилю домислів. Зауважимо, що інцидент стався 26 травня під час зустрічі Путіна з представниками ділових кіл РФ.

На відео видно, що очільник РФ заходить до кімнати, де відбуватиметься зустріч, і тисне руку Мантурову Денису, першому віцепрем'єру, колишньому міністру промисловості та торгівлі Росії. Після цього він сідає на місце і починає себе дивно поводити.

Спочатку Путін знімає годинник з правої руки і розтирає зап'ясток, а потім починає розтирати і всю долоню. Це тривало кілька хвилин, але цього достатньо, аби люди в мережі задались купою питань. Додамо, що, ймовірно, рукопотискання з Мантуровим було настільки сильним, що викликало дискомфорт чи навіть біль у руці Путіна, тому він намагався це приборкати.

Попередні інциденти з рукою

Зауважимо, що це не перший інцидент Путіна з правою рукою. Адже у 2022 році ЗМІ звернули увагу, що Путін тримався за стілець, а його права рука виглядала дивно. Адже на зовнішній стороні долоні було видно синці, які ймовірніше намагались загримувати. Тоді медіа припустили, що очільнику РФ ставили крапельниці через вени на долоні.

Окрім того, наприкінці 2024 під час відеозвернення Путін протягом майже восьми хвилин не рухав руками чи пальцями. Зазвичай голова Кремля багато жестикулює, тому це сприйнялось мережею, як чергове підтвердження поганого стану здоров'я Путіна. Дехто навіть писав, що у Путіна виникли проблеми з нервовою системою або ж його відеозвернення — це монтаж.

Додамо, що також у Путіна не тільки руки "не слухаються", а й одна частина обличчя. У грудні 2024 під час публічного виступу в очільника Кремля майже не рухалась половина обличчя та ліва рука.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим лікується Путін, адміністрація якого звинуватила президента Франції Еммануеля Макрона у наркоманії.