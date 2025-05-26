Путін наказав довбати і душити на засіданні з підприємцями: вони напружилися

Не забув він і про Україну

У понеділок, 26 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся із представниками ділових кіл. На заході він розтирав руку після потиску і зробив кілька заяв, частина з яких злякала, а частина – здивувала присутніх.

Так, глава Кремля кілька разів повторив слово "довбати", а також запропонував "душити" іноземні сервіси. Про це пишуть російські ЗМІ.

"Потрібно довбати, довбати, довбати — і ми, впевнений, будемо добиватися потрібного нам результату", — заявив Путін, пояснюючи як вивести російське медобладнання та техніку на зовнішні ринки.

Говорячи про роботу іноземних сервісів, що нібито діють проти інтересів Росії, президент сказав, що треба діяти дзеркально, і уточнив: "Треба їх душити".

Путін зазначив зростання економіки у складних умовах та назвав заслугою вітчизняного бізнесу нібито високий рівень добробуту в Росії.

Тут варто нагадати, що, за оцінками аналітиків, у першому кварталі 2025 року ВВП РФ вперше за три роки пішов на спад. І хоча у річному вираженні економіка все ще показує зростання на 1,7%, порівняно з попереднім кварталом її обсяг скоротився на 0,3% — такого зниження не фіксували з квітня-червня 2022 року.

"Ми загалом на правильному шляху", – заявив глава Кремля щодо розвитку робототехніки, який, за його словами, є одним із ключових напрямів у Росії.

Додамо, що через проблеми з економікою влада почала скорочення бюджету на 2025 рік, тому майже третину коштів (1,7 млрд з 5,6 млрд) втратить федеральний проєкт зі створення промислових роботів, в рамках якого Володимир Путін вимагав вивести Росію до топ-25 країн світу за щільністю роботизації.

Крім того, російський лідер сказав, що забезпечення національної безпеки залежить від використання вітчизняного програмного забезпечення. За його словами, зростання цієї галузі в Росії унікальне, країна вже захоплює міжнародні ринки у сфері кібербезпеки. Схоже, що цей невдалий жарт коментувати зайве.

Щонайменше дивним пролунав у підсанкційній країні заклик Путіна звернути увагу на роботу закордонних маркетплейсів у Росії, оскільки зараз це "дірка", через яку можна завозити будь-що.

Схоже, у Кремлі вірять у швидке повернення закордонного бізнесу, який залишив державу-агресора через вторгнення в Україну. Принаймні, про це говорить президент.

Він заявив, що Росія не "стелитиме доріжку" іноземним компаніям, які поставили трудові колективи у скрутне становище і "змилися", а також пообіцяв керівництву "Вкусно и точка" допомогу влади при врегулюванні питань можливого повернення McDonald’s.

Традиційно кремлівський диктатор не забув про Україну. "Росію змусили відповідати на те, що відбувається в Україні, і намагаються зробити країну винною, але не Москва організувала кривавий держпереворот 2014-го", – заявив він.

Раніше ми розповіли про інцидент з вертольотом у 2014 році, внаслідок якого Путін міг загинути. Глава Кремля вважав, що на нього робили замах іноземні спецслужби та говорив про "змову".