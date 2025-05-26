Путін нападе на НАТО в цьому регіоні: чим це вузьке місце важливе для Росії

Ця територія має стратегічне значення

Жителі Польщі та Литви готуються до вторгнення Росії. Багато хто з них у паніці виїжджає з регіону, побоюючись одночасної атаки з російського Калінінграда та Білорусі.

Про це пише німецьке видання "BILD". Військові експерти вважають, що якщо Путін нападе на НАТО, це станеться саме тут. Але чому?

Найкоротший шлях з російського ексклава до Білорусі

Довжина Сувалкського коридору, що з’єднує Литву з Польщею, по прямій становить всього 65,4 км. Через Сувалкський коридор проходить найкоротший сухопутний шлях між Калінінградською областю та Білоруссю. Ця територія має стратегічне значення для Росії, оскільки дозволяє швидко і безперешкодно переміщати війська і вантажі між цими регіонами.

Вузьке місце на східному фланзі НАТО

"Сувалкський коридор — це не просто географічний коридор, це стратегічне вузьке місце на східному фланзі. Контроль над коридором має вирішальне значення для оборони країн Балтії", — заявив виданню Bild головнокомандувач бундесвером Карстен Брейєр.

Це місце вважається вразливою ділянкою кордонів НАТО, що робить його потенційною метою для російської агресії. Захоплення коридору відрізало б Естонію, Латвію та Литву від інших членів НАТО, позбавивши їх можливості швидко отримувати допомогу у разі нападу.

Росіяни не перестають загрожувати

Артилерія Росії вже зараз здатна дістати практично будь-яку точку у регіоні — це підтверджують і військові експерти, і аналітики. На цьому тлі риторика офіційної Москви та пропагандистських каналів стає дедалі агресивнішою. Так, на російському телебаченні все частіше лунають прямі погрози "прорубати сухопутний коридор" до Калінінграда через територію Литви чи Польщі.

А що ж НАТО?

США та інші країни НАТО активно проводять військові навчання в районі Сувалкського коридору, щоб захистити цю територію та продемонструвати свою готовність до дій у відповідь у разі нападу.

Німеччина планує розмістити тут 5000 військових до 2027 року, але вже у вересні Росія проведе навчання "Захід-25" біля кордону, як це було перед вторгненням в Україну, зазначає видання.

Про підготовку німецьких збройних сил до нападу Путіна неодноразово повідомляв той самий Bild. Ще минулого року газета писала, що у розпорядженні журналістів опинився секретний план бундесверу, розроблений на випадок "широкомасштабного російського нападу на східний фланг НАТО" влітку 2025 року.

Нагадаємо, за даними британського видання The Telegraph, країни Балтії поспішають зміцнити кордон з Росією, збудувавши близько 1000 бетонних бункерів з окопами, протитанковими ровами, складами боєприпасів та укриттями. Проте, заклавши на цей проєкт 10 років, держави ризикують спізнитися.