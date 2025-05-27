Путин загнал себя в тупик? Британский эксперт объяснил его дилемму

На кремлевского диктатора давят экономика и "Z-патриоты"

Российский диктатор Владимир Путин, который все больше раздражает Трампа, имеет дилемму: не может быстро добиться результатов на поле боя в Украине, поэтому применяет дипломатию. И это работает на фоне того, что президент США не хочет "поддерживать войну", может отказаться от предоставления разведданных Украине и не одобрит очередной крупный пакет военной помощи Киеву.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Джон Лаф — эксперт Центра новых евразийских стратегий (New Eurasian Strategies Centre) и Программы по России и Евразии в британском Chatham House. Он объяснил, может ли Путин использовать дипломатический процесс, чтобы быстрее достичь своих целей.

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— Думаю, он сам не до конца уверен. Если он продолжает боевые действия, то дипломатическую составляющую с Трампом будет труднее реализовать. Но в то же время, опыт дипломатии — вспомним Минские соглашения — показывает, что она не дает ему желаемого, — говорит политический эксперт.

Если Трамп и впредь будет говорить о необходимости остановить убийства (а он прав), то все равно будет выглядеть как ослабленная фигура. Уже сейчас звучат голоса, в том числе и в Великобритании, что Трамп потерпел поражение в попытках принести мир в Украину. Хотя есть и аргумент, что такой вывод преждевременный, — продолжает политолог.

— Вполне возможно, что Путин действительно хочет найти выход из этой ситуации быстрее, чем мы думаем, ведь он пребывает под давлением. Это и экономическое давление, и проблемы в российской армии, оборонная промышленность не в лучшем состоянии. В то же время он имеет дело с давящими "Z-патриотами". Путин загнал себя в ситуацию, из которой не так просто выйти, — отмечает эксперт Центра новых евразийских стратегий.

Он напомнил: если Путин и дальше будет воевать, и мы увидим новые жертвы среди гражданских по причине авиаударов — это будет в новостях. Трампу будет все труднее отрицать, что его подход не сработал.

— В то же время, усилия Трампа привели к первому личному контакту между российской и украинской сторонами за длительное время. И кто бы что ни говорил, обмен тысячей военнопленных с каждой стороны — это очень значительная цифра, и для украинских семей это имеет большое значение, — подчеркнул британский эксперт.

Появился механизм диалога между двумя сторонами. Но, если верить сообщениям, что Мединский говорил украинской стороне на первой встрече, это не дает оснований считать, что есть настоящее желание со стороны России как можно быстрее заключить перемирие или достичь мирного соглашения, — подытожил Джон Лаф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп созрел для санкций против Путина.