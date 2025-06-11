Детонацію чути на кілометри. У Росії спалахнув стратегічний завод, що забезпечує армію РФ (відео)

Завод має велике значення для російської армії.

Гучні звуки вибухів та яскрава заграва в небі над Котовськом у Тамбовській області сповістили місцевим мешканцям про чергову "зустріч" порохового заводу з добрими дронами. Цього разу пожежа на підприємстві сталася після атаки безпілотників, яку жителі міста зафіксували на відео.

За інформацією OSINT-спеціалістів та місцевих телеграм-каналів, удар було завдано по Тамбовському пороховому заводу, який раніше вже "зустрічався" з подібними гостями щонайменше чотири рази. Російські соціальні мережі рясніють відео, де видно проліт дронів над містом та безуспішні спроби засобів ППО їх збити.

Місцеві жителі зняли на камери телефонів масштабну пожежу на території підприємства та поширили кадри детонації в мережі. У російських пабліках скаржаться, що в місті довго лунала сирена оповіщення, а вибухи були настільки потужними, що їх чули за кілометри від заводу. Обережно, на відео може бути присутня ненормативна лексика.

Тамбовський пороховий завод має стратегічне значення для російської військової машини, оскільки спеціалізується на виробництві вибухових речовин та порохів для боєприпасів. Підприємство входить до концерну "Техмаш" державної корпорації "Ростех" і забезпечує російську армію вибухівкою для ведення війни проти України.

Попередні атаки на цей об'єкт відбувалися в листопаді 2023 року, у червні 2024-го та в січні цього року. Після кожного такого "візиту" на заводі спалахували пожежі, а керівництво підприємства повідомляло про "мінімальні пошкодження".

OSINT-спеціалісти підтвердили, що атаковано саме пороховий завод

Губернатор Тамбовської області підтвердив атаку на завод. Традиційно у РФ заявили, що атаку було відбито, а загоряння нібито виникло через падіння уламків.

Де розташований Тамбовський пороховий завод

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що росіяни посилюють ППО навколо важливого заводу. Спостерігачі помітили щонайменше три позиції для ППО.