В Росії вибухнув автомоторний завод: в інциденті знову винна фура (відео, фото, мапа)

Російські канали стверджують, що попри характер вибуху та те, що саме вибухнуло, загрози хімічного зараження немає

В Росії ввечері 2 червня стався сильний вибух на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області. За попередніми даними, з невідомих причин вибухнула вантажівка із цистерною, яка знаходилася на території заводу.

Про це повідомили російські канали. Очевидці заявили, що фура з хімікатами несподівано вибухнула прямо у цеху із хімічними речовинами, полум'я дуже швидко поширилося та охопило окрім хімічного ще й будівлю виробничого цеху.

Постраждав один росіянин – він отримав опіки та хімічне отруєння. Російські пожежники після кількох годин боротьби з полум'ям змогли ліквідувати відкрите горіння на площі в 75 квадратних метрів.

Причини вибуху поки що не встановлені. Російські канали стверджують, що попри характер вибуху та те, що саме вибухнуло, загрози хімічного зараження немає. Заволзький моторний завод виробляє автомобільні бензинові та дизельні двигуни. Це підприємство, як і багато інших російських заводів, виконує замовлення російської окупаційної армії, а також може бути причетним до виготовлення двигунів для безпілотників.

Нагадаємо, що 1 червня ввечері після зухвалої атаки Служби безпеки України на аеродроми стратегічної авіації на низку російських регіонів налетіли ударні безпілотники. Вибухи було чутно у Ростові, Липецьку, Рязані, Воронежі, Курську, загрозу повітряної атаки оголошували у Московській, Воронезькій, Тульській, Бєлгородській, Ростовській, Курській, Рязанській областях та тимчасово окупованому Криму. Також БПЛА завітали у Саратовську область та на аеродром "Борисоглебськ".

Ввечері 2 червня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської області стався масштабний блекаут. Російські окупанти визнали пошкодження підстанцій у тимчасово окупованих Мелітополі та Генічеську, звинувативши в цьому українські дрони.