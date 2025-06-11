Детонацию слышно на километры. В России загорелся стратегический завод, обеспечивающий армию РФ (видео)

Завод имеет большое значение для русской армии.

Громкие звуки взрывов и яркое зарево в небе над Котовском в Тамбовской области известили местных жителей об очередной "встрече" порохового завода с хорошими дронами. В этот раз пожар на предприятии произошел после атаки беспилотников, которую жители города зафиксировали на видео.

По информации OSINT-специалистов и местных телеграмм-каналов, удар был нанесен по Тамбовскому пороховому заводу, который ранее уже "встречался" с подобными гостями не менее четырех раз. Российские социальные сети пестрят видео, где виден пролет дронов над городом и безуспешные попытки средств ПВО их сбить.

Местные жители сняли на камеры телефонов масштабный пожар на территории предприятия и распространили детонацию в сети. В российских пабликах жалуются, что в городе долго раздавалась сирена оповещения, а взрывы были настолько мощными, что их слышали в километрах от завода. Осторожно, на видео может присутствовать ненормативная лексика.

Тамбовский пороховый завод имеет стратегическое значение для российской военной машины, поскольку специализируется на производстве взрывчатых веществ и порохов для боеприпасов. Предприятие входит в концерн "Техмаш" государственной корпорации "Ростех" и снабжает российскую армию взрывчаткой для ведения войны против Украины.

Предыдущие атаки на этот объект происходили в ноябре 2023, в июне 2024 и в январе этого года. После каждого такого "визита" на заводе вспыхивали пожары, а руководство предприятия сообщало о "минимальных повреждениях".

OSINT-специалисты подтвердили, что атакован именно пороховой завод

Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на завод. Традиционно в РФ заявили, что атака была отбита, а возгорание якобы возникло из-за падения обломков.

Где находится Тамбовский пороховой завод

Ранее Телеграф также сообщал, что россияне усиливают ПВО вокруг важного завода. Наблюдатели заметили по меньшей мере три позиции для ПВО.