Яка країна, такі та футбольні поля, жартують у мережі

У підмосковній Балашисі (Росія) комунальники познущалися з футбольного поля для дітей. "Дизайнерський" варіант виник після ремонтних робіт.

Про це повідомляє telegram-канал Shot. За інформацією джерела, після ремонту труб працівники не захотіли відновлювати ігровий майданчик.

"Дизайнерське шестикутне поле з’явилося в підмосковній Балашисі.

Унікальний об’єкт — творіння місцевих комунальників. Після ремонту труб роботяги вирішили переглянути планування, не паритися і не відновлювати ігровий майданчик", — йдеться у повідомленні.

Футбольне поле у Балашихі

Цей витвір російських комунальників завірусився в мережі й вже назвали "скрєпним". Користувачі масово жартують про футбольне поле у Балашисі, а пропагандисти "Матч ТВ" навіть зняли сюжет на цю тему. До речі, у такому стані поле вже 1,5 року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ назвали країни, які підтримують повернення росіян до міжнародного футболу.