Стратегічний завод в Росії уразили дрони: його зброєю тероризують українців, нові подробиці (відео)

Дрони обійшли ППО

Під час атаки на Московську область, що сталася вранці 28 травня, дрони уразили важливий російський завод. Він є стратегічним підприємством ворожого ВПК.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. За їхніми даними, далекобійні дрони СБУ уразили завод "Райдуга" ім. Березняка", який розташований у місті Дубна приблизно за 130 кілометрів від Москви.

Під час атаки українські дрони обійшли ППО, що захищає російську столицю, і влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, на яких наразі триває пожежа.

Для довідки: завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" та виготовляє крилаті ракет різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та цивільні об’єкти в Україні.

СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі", — зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відомо про російські крилаті ракети Х-101 , які використовують у масованих атаках.