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Дійде до пакетів? У Росії через великі втрати на фронті продають дивні гроби (фото)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
У Росії продають картонні труни Новина оновлена 04 червня 2025, 21:02
У Росії продають картонні труни. Фото росЗМІ, ШІ/колаж "Телеграфу"

Це не про усвідомлену турботу про довкілля, а про прагнення скоротити витрати на поховання загиблих окупантів

У Росії набирає популярності новий "тренд", який красномовно свідчить про масштаби втрат, що армія РФ несе в агресивній війні проти України. Йдеться про масове зростання попиту на… картонні труни.

Вперше інформація про це з'явилася в російському Telegram-каналі, а згодом її підхопили й пропагандистські ЗМІ, намагаючись подати нову похоронну моду як турботу про екологію. Мовляв, труни з щільного картону швидше розкладаються в ґрунті — лише за пів року, тоді як дерев'яні — десятиліттями.

Втім, за межами офіційного наративу причина зростання інтересу до таких "екоальтернатив" значно інша — ціна. За словами самих продавців, поховати людину в картонній коробці коштує в рази дешевше. Звичайна труна з картону обійдеться у 1,5-6 тисяч рублів (приблизно 450-1800 гривень), а дерев'яні — від кількох тисяч до понад мільйон рублів.

Для порівняння — ціни на класичні гроби в одному з російських інтернет-магазинів. Дерев’яні лаковані труни коштують у середньому 20 000 рублів, що майже в 4 рази дорожче.

Доступність, економія коштів і масовий характер поховань — основні рушії цього нового попиту. І хоча на етикетках і звучить слово "екотренд", у реальності йдеться не про усвідомлену турботу про довкілля, а про прагнення скоротити витрати на поховання загиблих — яких у російській армії за час повномасштабної війни з Україною стає дедалі більше.

До слова, 3 червня 2025 року Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що лише з початку року втрати живої сили армії РФ перевищили 200 тисяч осіб.

Як бачимо, у ситуації постійних втрат противника на передовій, картонні труни стали бюджетною та оперативною альтернативою традиційним похованням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом травня окупанти помітно активізували свої наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Теги:
#Росія #Війна #Армія РФ #Окупанти