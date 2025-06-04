Дійде до пакетів? У Росії через великі втрати на фронті продають дивні гроби (фото)

Це не про усвідомлену турботу про довкілля, а про прагнення скоротити витрати на поховання загиблих окупантів

У Росії набирає популярності новий "тренд", який красномовно свідчить про масштаби втрат, що армія РФ несе в агресивній війні проти України. Йдеться про масове зростання попиту на… картонні труни.

Вперше інформація про це з'явилася в російському Telegram-каналі, а згодом її підхопили й пропагандистські ЗМІ, намагаючись подати нову похоронну моду як турботу про екологію. Мовляв, труни з щільного картону швидше розкладаються в ґрунті — лише за пів року, тоді як дерев'яні — десятиліттями.

Втім, за межами офіційного наративу причина зростання інтересу до таких "екоальтернатив" значно інша — ціна. За словами самих продавців, поховати людину в картонній коробці коштує в рази дешевше. Звичайна труна з картону обійдеться у 1,5-6 тисяч рублів (приблизно 450-1800 гривень), а дерев'яні — від кількох тисяч до понад мільйон рублів.

Для порівняння — ціни на класичні гроби в одному з російських інтернет-магазинів. Дерев’яні лаковані труни коштують у середньому 20 000 рублів, що майже в 4 рази дорожче.

Доступність, економія коштів і масовий характер поховань — основні рушії цього нового попиту. І хоча на етикетках і звучить слово "екотренд", у реальності йдеться не про усвідомлену турботу про довкілля, а про прагнення скоротити витрати на поховання загиблих — яких у російській армії за час повномасштабної війни з Україною стає дедалі більше.

До слова, 3 червня 2025 року Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що лише з початку року втрати живої сили армії РФ перевищили 200 тисяч осіб.

Як бачимо, у ситуації постійних втрат противника на передовій, картонні труни стали бюджетною та оперативною альтернативою традиційним похованням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протягом травня окупанти помітно активізували свої наступальні дії на Запорізькому напрямку.