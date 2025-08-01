Дві різні людини? Як Путін виглядає в Кремлі та на вулиці без фотошопу (порівняння фото)

На зустрічі з Лукашенком Путіна майже не впізнати

Зустріч очільника Росії Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком викликає чимало питань. Особливо це стосується зовнішнього вигляду російського диктатора.

"Телеграф" вирішив порівняти фото, зроблені за день до зустрічі і під час неї, — різниця вражає. В око впадає не тільки те, що Путіна досить сильно фотошоплять, а й його худоба.

Зустріч на Валаамі відбулась 1 серпня, а 31 липня до Путіна приїздив президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт. На фото за 31 липня, які опублікували на урядовому порталі Кремля, видно, що російський диктатор виглядає досить непогано. Він все такий же худий, але йому досить сильно відфотошопили обличчя, ймовірніше, використовували згладжуючі ефекти.

Фото Путіна з фотошопом

У Путіна доволі глибокі зморшки на лобі і в зоні очей, а на деяких кадрах їх взагалі немає. Також в око впадає і те, що на зустрічі з президентом Сісулітом російський голова має кругліше обличчя, але це може бути вдалий ракурс.

Путіна фотошоплять

Путін з Тхонглуном Сісулітом

А от якщо дивитись відео пресконференції Путіна та Лукашенка, видно, що він має зовсім інший вигляд. Добре помітно і зморшки, і сильну худорлявість, що підкреслює більша за розміром сорочка. Окремо відмітимо руки Путіна — на фото за 31 липня вен та пігментації майже не видно, а за 1 серпня складається враження, що це руки хворої людини, настільки сильно випнуті судини.

Путін помітно схуд

Путін без фотошопу

Рука Путіна з венами

Навіть в коментарях люди зауважили, що Путіна не впізнати 1 серпня. Він виглядає виснаженим, худим та досить старим (йому 72 року), адже зазвичай Кремль маскує усі недоліки фотошопом. Окрім того, худорлявість Путіна цілком може бути наслідком важкої хвороби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свіжі фото Лукашенка та Путіна здивували мережу.