Чи то підбори, чи то ходулі: дивне взуття Путіна насмішило мережу (фото)

Так звані "пинєходи" знову завірусились у мережі

У мережі завірусився черговий курйоз з очільником Росії Володимир Путіним. Цього разу на відео потрапили так звані "пинєходи", які додають Путіну приблизно 10 см до зросту.

Відповідне відео поширює канал "Кримський вітер". Зазначається, що курйозний момент нібито стався під час пресконференції за підсумками візиту до Мінська у п'яницю, 27 червня, однак кадри, що вірусяться мережею зняті ще у 2024 році.

"Сьогодні засвітилися ті легендарні "пинєходи", які додають Путіну 10 сантиметрів зросту", — йдеться у повідомленні.

Путін у "пинєходах"

"Пинєходи" Путіна

На фото видно, що взуття Путіна має досить дивну форму, а характерний вигин від п'ятки вище самих туфель. Складається враження, що очільник РФ ходить нібито на носочках, а все взуття — суцільна платформа.

Враховуючи те, що "пинєходи" та взуття на підборах у Путіна бачать не вперше, цілком можливо, що очільник РФ комплексує через свій низький зріст. Тому він змушений ходити не просто на високих підборах, а на захованих під штанами ходунках, збільшуючи таким чином свій маленький зріст. До слова, зріст Путіна справді маленький як для чоловіка і становить десь 162-165 см, хоча офіційно цю інформацію ніколи не коментували.

У мережі користувачів вже жартують через дивну ходу Путіна, зазначаючи, що за цим взуттям ховають "копита". Дехто писав, що очільнику РФ краще б "мозку" додали, а не зросту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно під час чергової публічної появи Путіна користувачі помітили дивну річ. Після рукопотискання Путін довго розтирав ліву руку та навіть зняв з неї годинник.