"На себе не схожий". Свіжі фото Путіна з Лукашенком розбурхали мережу

На неофіційну зустріч Лукашенко прийшов з собакою

Очільник Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели неформальну зустріч у Валаамі. Однак чимало питань викликали не тільки їх заяви, а й зовнішній вигляд, особливо те, у що вони були одягнені.

На фото, які поширюють росЗМІ, видно, що Путін обрав досить нетиповий для себе стиль, адже здебільшого він одягає ділові костюми. 1 серпня він же одягнув чорні джинси, кросівки, блакитну сорочку.

До слова, в око сильно впадає те, що сорочка досить велика на Путіна. Тут є щонайменше два логічні пояснення: перше — велику сорочку обрали, аби додати об'єму Путіну, щоб він не виглядав на тлі Лукашенка малим, а друге — диктатор помітно схуд. Окрім того, досить помітним стало і облисіння Путіна, на офіційних нарадах у Кремлі це добре маскують, а тут на деяких кадрах він буквально світив лисиною.

Лисина Путіна

Путін та Лукашенко

Путін та Лукашенко у храмі на Валаамі

Сам же Лукашенко також мав досить цікавий вигляд, хоча його у схожому одязі бачать частіше. Самопроголошений президент одягнув чорні штани, чорні туфлі та велику темно синю сорочку. От саме сорочка і викликала купу хейту у користувачів. Також без уваги не залишилось і те, що на тлі Лукашенка Путін виглядав як карлик. Деякі люди писали, що російський диктатор не схожий сам на себе, сильно постарів та і загалом виглядає "як бідний родич".

Додамо, що Лукашенко та Путін провели неофіційну зустріч у Валаамі. Там вони також були на службі у храмі Смоленської ікони Божої Матері у Смоленському скиті. Також з Лукашенком на зустріч приїхав його син Микола, а ще він взяв із собою свого собаку, шпіца на прізвисько Умка.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи боїться Путін дедлайну президента США Дональда Трампа і чого чекати Україні від "перепалки" двох стариків.