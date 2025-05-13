Путін комплексуватиме: на скільки Зеленський і Трамп вищі за президента Росії (фото)

Путін сумлінно намагається приховати свій зріст

На тлі ймовірної зустрічі у Стамбулі президента України Володимира Зеленського з очільником Росії Володимиром Путіним у багатьох виникає питання: яка ж у них різниця у зрості. Особливо враховуючи те, що зріст Путіна ніколи офіційно не називали.

"Телеграф" вирішив з'ясувати наскільки Зеленський вищий за очільника Кремля, і як обидва лідери виглядатимуть біля президента США Дональда Трампа.

Хто вищий — Зеленський чи Путін

Обидва лідери мають невисокий зріст, про що неодноразово жартували у мережі. Дехто навіть вважав, що Зеленський нижче 170 см, однак це не так. Напочатку передвиборчої компанії президента України, зазначалось, що зріст українського лідера становить 1,68 см. Однак в інтерв’ю Дмитру Гордону Зеленський попросив не забирати у нього чотири сантиметри, зауваживши, що його зріст — 1,70 см. Таку ж цифру наводили і в Instagram "Зе-команди", коли були передвиборчі перегони.

Зеленський та Трамп

Зеленський, Макрон і Трамп

Зеленський та Трамп

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон має зріст 177 см, і на фото видно, що різниця з Зеленським невелика.

Водночас справжні цифри зросту Путіна офіційно ніколи не оголошувались, дехто припускає, що очільник Кремля неабияк комплексує через свій зріст. Різні джерела називають від 1,52 см до 1,70 см, але найчастіше звучить цифра 1,68 см. На фото з іншими політиками складно визначити різницю і назвати точну цифру. Однак на знімках із зустрічі з Трампом видно, що він врази вищий за Путіна, а його зріст складає 190 см.

Трамп та Путін

Трамп та Путін

Трамп та Путін

Якщо ж порівнювати Путіна і Зеленського, то на сумісних фото, зроблених у 2019 році під час саміту у нормандському форматі, важко вловити різницю, адже ракурс відіграє чималу роль. Однак, якщо зріст Путіна дійсно 168 см, то на зустрічі з Зеленським та Трампом він буде найнижчим.

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