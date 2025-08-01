"Діди втекли з психлікарні". Заява Лукашенка на зустрічі з Путіним обурила українців

Путін також наговорив чимало абсурду

Під час зустрічі очільника Росії Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка прозвучало чимало абсурдних заяв. Українці у мережі вже обурено відреагували на них.

Як повідомляють росЗМІ, російський диктатор зустрівся з Лукашенком в Росії на Валаамі, де вони також відвідали службу у храмі. Розмовляючи з кореспондентами, обидва лідери відповідали на питання, які стосувались і війни з Україною.

"Україна має бігом благати Путіна про мир", – сказав Лукашенко.

За словами Путіна, Росія нібито готова до миру, але на своїх умовах — демілітаризація України, відмова від участі у будь-яких блоках, зокрема НАТО, та "визнання російськими" щонайменше 4 областей країни. Українців ці слова неабияк обурили, особливо заяви Лукашенка, про те, що Україна "має молити Путіна про мир".

Зустріч Путіна та Лукашенка

У коментарях люди писали, що Лукашенко і Путін — старі діди, які забули випити пігулки і їх маразм зашкалює. Хтось називав диктатора "старою міллю", а про Лукашенка казали, що він "об'ївся гнилої картоплі". Чимало людей підтримали те, що Росія та Путін з такими вимогами і заявами мають йти за російський кораблем. Адже Україна захищає свої землі від агресії Росії і молити про помилування і мир — остання справа для українців, щось на кшталт нездійсненного.

Водночас під час спілкування Лукашенка та Путіна стався курйоз. Адже коли самопроголошений президент Білорусі заговорив про те, що Росія вигризає і захоплює території, Путін виправив його.

Дослівно це було так:

Лукашенко: "ВС РФ відгризуть, захоплять і підуть далі".

Путін: "Повернуть".

Раніше "Телеграф" розповідав, що свіжі фото Путіна з Лукашенком розбурхали мережу.