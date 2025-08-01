Два разных человека? Как Путин выглядит в Кремле и на улице без фотошопа (сравнение фото)

На встрече с Лукашенко Путина почти не узнать

Встреча главы России Владимира Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вызывает немало вопросов. Особенно это касается внешнего вида российского диктатора.

"Телеграф" решил сравнить фото, сделанные за день до встречи и во время нее — разница впечатляет. В глаза бросается не только то, что Путина довольно сильно фотошопят, но и его худоба.

Встреча на Валааме состоялась 1 августа, а 31 июля к Путину приезжал президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит. На фото, опубликованном на правительственном портале Кремля за 31 июля, видно, что российский диктатор выглядит довольно неплохо. Он все такой же худой, но ему сильно отфотошопили лицо, вероятнее всего, использовали сглаживающие эффекты.

Фото Путина с фотошопом

У Путина достаточно глубокие морщинки на лбу и в зоне глаз, а на некоторых кадрах их вообще нет. Также в глаза бросается и то, что на встрече с президентом Сисулитом российский глава имеет более круглое лицо, но это может быть удачный ракурс.

Путина фотошопят

Путин с Тхонглуном Сисулитом

А вот если смотреть видео пресс-конференции Путина и Лукашенко, видно, что он выглядит совсем по-другому. Хорошо заметно и морщины, и сильную худобу, что подчеркивает большая по размеру рубашка. Отдельно отметим руки Путина — на фото за 31 июля вен и пигментации почти не видно, а за 1 августа создается впечатление, что это руки больного человека, настолько сильно выпячены сосуды.

Путин заметно похудел

Путин без фотошопа

Рука Путина с венами

Даже в комментариях люди заметили, что Путина не узнать 1 августа. Он выглядит истощенным, худым и довольно старым (ему 72 года), однако Кремль обычно маскирует все недостатки фотошопом. Кроме того, худощавость Путина вполне может быть следствием тяжелой болезни.

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