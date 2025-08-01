Путін відзначився новою заявою про кінець війни в Україні та брязкнув "Орєшніком" (відео)

Говорив також про втрати і Часів Яр

Володимир Путін знову виступив з заявами. Говорив про закінчення війни на своїх умовах, Конституцію України, переговорах.

Всю цю нову порцію маячні він видав у спілкуванні з Олександром Лукашенком у Валаамі. Пропагандисти знімали це на камеру. "Телеграф" зібрав головне.

"Я готовий закінчити війну на умовах, які були в червні 2024 року", — сказав російський диктатор.

Що це за умови про які каже Путін

Нагадаємо, минулого року президент Росії вже висловлював свої умови про закінчення війни в Україні, яку ж і сам розвʼязав.

14 червня 2024 року російський президент Володимир Путін висунув свої умови для початку мирних переговорів з Україною, головними з яких були два пункти: відмова України від вступу до НАТО і виведення українських військ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Він також минулого року казав, що мета Росії — "нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація" і додав, що Росія також вимагає "забезпечення прав російськомовних" в Україні та "прийняття" Києвом "нових територіальних умов".

"Потрібно обговорювати кроки, необхідні для встановлення довгострокового — без жодних часових обмежень — миру в Україні. Якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, Москва готова почекати", — заявив російський лідер 1 серпня.

Інші заяви Путіна

"Сьогоднішня влада в Україні заснована не на Конституції, Конституція явно порушена".

"Якщо керівництво України вважає, що зараз не час переговорів, а потрібно почекати — будь ласка, ми готові почекати".

"Реакція України на пропозицію створити три робочі групи (Росія, Україна, Туреччина — ред) в цілому була позитивною".

Путін заявив, що позитивно оцінює результати переговорів Росії та України і обмін полоненими: "А як же можна не позитивно оцінювати те, що сотні людей повернулися на Батьківщину?".

"Якщо Київ та Захід відмовляться від нової мирної пропозиції, далі умови будуть нібито іншими".

Що сказав Путін про війну

Путін також заявив, що ЗС РФ наступають на всій лінії бойового зіткнення. Додав, що динаміка на фронті позитивна, але забув сказати, що його солдати кожного дня стають добривом на українській землі. Президент Росії вважає, що російських бійців немає жодної марної втрати, тобто гинуть вони ні за що.

Говорив про Часів Яр і в його фантазії це місто було звільнене кілька днів тому. Каже нібито далі йшла "зачистка", скоріше, від його армії. В ЦПД РНБО України це вже спростували.

Путін заявив про серійне виробництво ракет "Орєшник"

Диктатор Росії Володимир Путін під час розмови з Лукашенком зробив заяву щодо ракетного комплексу "Орєшник", повідомивши про початок його серійного виробництва.

За словами кремлівського очільника, росія виготовила перший серійний комплекс цієї ракетної системи. Перша серійна ракета поступила у війська. Тепер серія запрацювала", — заявив Путін.

Також диктатор повідомив про вибір позицій для розміщення цих ракетних систем. За його словами, російські та білоруські військові фахівці визначили місця для майбутніх позицій ракетних комплексів.

"Зараз йде робота з підготовки цих позицій, так що, швидше за все, ми до кінця року це питання закриємо", — додав путін.

Раніше "Телеграф" писав, яка ймовірність того, що Володимир Путін і Володимир Зеленський зустрінуться.