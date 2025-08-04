Живе у Парижі і засуджує війну? Як виглядає позашлюбна донька Путіна і скільки їй років
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У мережі з’явилося свіже фото дівчини, яку називають позашлюбною дочкою Путіна
Особисте життя російського диктатора Володимира Путіна завжди було вкрите мороком. Відомо, що він був одружений один раз із Людмилою Очеретною, і нібито має двох доньок, які народилися в цьому шлюбі. Однак у 2014 році Путін оголосив про розлучення з Людмилою, а весь час його діяльності пліткували про різних коханок, які в нього були.
"Телеграф" розповість про позашлюбну доньку Путіна, яку народила одна з його коханок Світлана Кривоногих, яка тепер живе в Парижі.
Позашлюбна дочка Путіна — що про неї відомо
Як з’ясували журналісти видання BILD, у російського президента Володимира Путіна є позашлюбна дочка Луїза Розова. Дівчина народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі під ім’ям Єлизавета Кривоногих, зараз їй 22 роки. Однак нині вона мешкає в Парижі під ім’ям Луїза Розова.
Повідомляється, що мати Луїзи раптово розбагатіла після народження дочки. При цьому у свідоцтві про народження дівчини стоїть прочерк у графі "батько", але вказано по-батькові — Володимирівна.
Нещодавно ймовірна дочка Путіна вперше поділилася у соцмережі своїми фотографіями, де повністю видно її обличчя та побічно натякнула на особистість свого батька. На фото справді можна побачити, що зовнішність дівчини віддалено нагадує риси самого Путіна.
Відомо, що Розова живе у Парижі, там вона закінчила художню академію та організовувала антивоєнні виставки. При цьому ніколи прямо не засуджувала війни в Україні.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще насправді дитиною.