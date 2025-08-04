Живе у Парижі і засуджує війну? Як виглядає позашлюбна донька Путіна і скільки їй років

У мережі з’явилося свіже фото дівчини, яку називають позашлюбною дочкою Путіна

Особисте життя російського диктатора Володимира Путіна завжди було вкрите мороком. Відомо, що він був одружений один раз із Людмилою Очеретною, і нібито має двох доньок, які народилися в цьому шлюбі. Однак у 2014 році Путін оголосив про розлучення з Людмилою, а весь час його діяльності пліткували про різних коханок, які в нього були.

"Телеграф" розповість про позашлюбну доньку Путіна, яку народила одна з його коханок Світлана Кривоногих, яка тепер живе в Парижі.

Позашлюбна дочка Путіна — що про неї відомо

Як з’ясували журналісти видання BILD, у російського президента Володимира Путіна є позашлюбна дочка Луїза Розова. Дівчина народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі під ім’ям Єлизавета Кривоногих, зараз їй 22 роки. Однак нині вона мешкає в Парижі під ім’ям Луїза Розова.

Луїза Розова — ймовірна донька Путіна

Повідомляється, що мати Луїзи раптово розбагатіла після народження дочки. При цьому у свідоцтві про народження дівчини стоїть прочерк у графі "батько", але вказано по-батькові — Володимирівна.

Нещодавно ймовірна дочка Путіна вперше поділилася у соцмережі своїми фотографіями, де повністю видно її обличчя та побічно натякнула на особистість свого батька. На фото справді можна побачити, що зовнішність дівчини віддалено нагадує риси самого Путіна.

Луїза Розова — ймовірна донька Путіна

Відомо, що Розова живе у Парижі, там вона закінчила художню академію та організовувала антивоєнні виставки. При цьому ніколи прямо не засуджувала війни в Україні.

Луїза Розова — ймовірна донька Путіна

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона була ще насправді дитиною.