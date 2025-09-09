Ні на що не впливають: у Росії розкрили справжню роль Кабаєвої та дітей у житті Путіна

Роль коханки та дітей Путіна чітко визначена — він не бачить в них своїх наступників

Аліна Кабаєва, таємна дружина глави Росії Володимира Путіна, не має впливу на його рішення. Члени родини Путіна користуються всіма благами, проте не мають політичної ваги.

Водночас Аліна Кабаєва останнім часом стала частіше з'являтися в ефірі федеральних каналів РФ — від турнірів її імені до прем'єр фільмів у Пекіні. Про те, навіщо розкручують коханку Путіна, та чи має вона вплив на главу Кремля, розповів політолог Станіслав Бєлковський.

Але навіть якщо вважати Кабаєву найближчою людиною до Путіна, вона не має політичного впливу. Путін традиційно не допускає членів сім'ї до справ держави. Вони можуть скористатися всіма благами, але не впливають на рішення. А ідея про наступників зараз взагалі безглузда – Путін ясно дав зрозуміти, особливо на параді в Пекіні, що його мета – пролонгація власного життя. Питання наступників може виникнути не раніше 2030-х Станіслав Бєлковський

Путін не шукає "спадкоємців трону"

Політолог нагадав, що діти Путіна та Кабаєвої (за даними ЗМІ в них два сини), не розглядаються очільником РФ як наступники. По-перше, вони ще маленькі, а по-друге — тема наступника взагалі не актуальна для Путіна, який нікуди не збирається.

Путін фізично та біологічно консервується, його образ — це помірний анабіоз. Тому йому не потрібно створювати ілюзію, що він "залучений до виру подій". Навпаки, він максимально дистанціюється. І точно не використовуватиме членів сім'ї для свого піару. Це не його стиль Станіслав Бєлковський

Аліна Кабаєва

Він додав, що Кабаєва — конкурент дочок Путіна у боротьбі за його увагу. Але це ніяк не пов'язане з політикою та питаннями спадкоємності. Дочки глави Кремля не претендують на роль його наступників, у них інша роль, впевнений політолог.

Я ніколи не вважав, що дочки Путіна претендують на роль його наступників. Їхнє завдання — продовження його життя за допомогою генетичних технологій. І цього йому достатньо Станіслав Бєлковський

